Liga Amigos do Zé Pereira fará evento totalmente online nesta sexta-feira. Na foto, o Bloco QuizombaDivulgação

Publicado 05/10/2021 13:18 | Atualizado 05/10/2021 13:19

Rio - Este ano o Rio de Janeiro ficou sem o Carnaval de Rua, por conta do avanço do coronavírus. Considerando este cenário, a Liga dos Amigos do Zé Pereira desenvolveu o projeto "O Fio da Meada". Na próxima sexta-feira, dia 8, o evento, 100% on-line, marcará o lançamento do canal de youtube da Liga, com conteúdos exclusivos como videoclipes, oficinas e um debate ao vivo, com participação de tradicionais e consagrados blocos de rua da cidade.

Rodrigo Rezende, presidente da Liga, resume: “'Pegar o fio da meada', na definição do dicionário de expressões, é uma forma de entender o fluxo de ideias ou fatos do momento em que vivemos. Respeitosamente pedimos licença para buscar esta compreensão do jeito que o carioca mais gosta: carnavalizando", diz.

Formada por nove blocos cariocas (Cordão do Bola Preta, Orquestra Voadora, Céu na Terra, Vagalume O Verde, Toca Rauuul, Quizomba, Laranjada, Último Gole e A Rocha), que desfilam entre a Zona Sul e o Centro do Rio de Janeiro, a Liga, com 9 anos de história, leva atualmente cerca de um milhão e meio de foliões para as ruas.





A partir das 18h, os conteúdos estarão disponíveis no canal youtube.com/amigosdozepereira. Os videoclipes de Laranjada farão o set de samba de luta e resistência com o repertório Heróis da liberdade - império Serrano 1969, Meu Deus , meu Deus, Está extinta e escravidão ? Paraíso do Tuiuti – 2018, história pra ninar gente grande Mangueira 2019, o Quizomba trarão pot-pourris de músicas como Preta Pretinha, Frevo Mulher, e o Toca Rauuul! Aluga-se (Raul Seixas/ Cláudio Roberto ) entre outras que embalam milhões e foliões anualmente. O bloco Último Gole fará uma roda de samba on line com homenagem aos grandes mestres do samba que perderam suas vidas pelo Covid-19, como Nelson Sargento, Ubirany do Fundo de Quintal e Aldir Blanc.



Já a Orquestra Voadora vai lançar um clipe da música "Misirlou" (Dick Dale, da trilha de Pulp Fiction) com alunos e professores da oficina do bloco, mostrando um pouco do resultado do trabalho realizado na disputada oficina que realiza no Circo Voador.



As oficinas terão instrumentos de percussão e sopros, ensinando a tocar algumas das músicas de mais sucesso no nosso carnaval como a marcha do Bola Preta (quem não chora não mama), oficina de caixa e repique do A Rocha, além de fantasias e adereços em material reciclável, com o bloco Vagalume O Verde.



Os assuntos dos debates terão como fio condutor a reconexão do carioca consigo, via carnaval. Às 19h terá início a primeira mesa de debate, e às 20h30 a segunda.

SERVIÇO:

Apresentação musical:



Blocos participantes: Toca Rauuul!, Laranjada, Último Gole, Quizomba e Orquestra Voadora



Orquestra voadora - Irá lançar um videoclipe com alunos e professores de sua oficina, mostrando o resultado do trabalho realizado no Circo Voador

Oficinas



Blocos participantes:



Cordão da Bola Preta – percussão (caixa e surdo) da música Quem não chora não mama



A Rocha – oficinas de caixa e repique



Vagalume O Verde - oficina de fantasias e adereços em material reciclado.