Fantasias comerciais da Portela já estão à vendaDivulgação

Publicado 16/10/2021 11:14

Rio - Com foco no carnaval de 2022, a Portela iniciou, nesta sexta-feira (15), a venda de fantasias das alas comerciais. As fotos dos figurinos foram divulgadas nas redes sociais da escola, assim como todos os contatos dos responsáveis.



O enredo da maior campeã do carnaval carioca vai exaltar a história e simbologia dos baobás. O desenvolvimento é dos carnavalescos Renato e Márcia Lage.



Informações sobre valores e formas de pagamento estão disponíveis através dos contatos abaixo.



Alas comerciais da Portela

Mocotó - (21) 3555-9115

Amor e Paz - (21) 984546172

Ala Sambola - (21) 96421-5307

Ala Explode Coração - (21) 99642-2209

Ala Águia na Folia - (21) 99896806

Ala Raízes da Portela - (21) 99370-4080