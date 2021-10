Ariadna abriu o jogo sobre a vida financeira - Reprodução

Publicado 25/10/2021 19:48 | Atualizado 25/10/2021 19:52

Rio - Ariadna Arantes, ex-BBB e ex-No Limite, desabafou nas redes sociais, nesta segunda-feira (25), sobre a dificuldade financeira que está enfrentando neste ano.



Pelos stories do Instagram, Ariadna contou que foi abordada por um internauta que pediu uma ajuda de R$ 10 mil via pix. O pedido irritou a influenciadora, que revelou passar por um momento financeiramente conturbado.

"O cúmulo foi uma pessoa me pedir um pix de 10 mil reais. Se eu tivesse 10 mil reais eu ia embora do Brasil agora. Por favor, sei que a situação está péssima para todos, mas eu NÃO TENHO DINHEIRO. Parem de me pedir porque eu também não tenho", escreveu Ariadna.

Logo depois do desabafo, Ariadna abriu agenda de atendimento no Rio de Janeiro. A ex-BBB é Beauty Artist e oferece serviços como micropigmentação capilar, rejuvenescimento labial e microagulhamento capilar.