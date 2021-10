Caetano Veloso e Boninho - Reprodução Internet

Caetano Veloso e Boninho Reprodução Internet

Publicado 25/10/2021 18:17

Nesta segunda-feira (25), foi ao ar o vídeo do canal "Porta dos Fundos" com a participação de Caetano Veloso e Paula Lavigne. Na paródia, João Vicente e Gregório Duvivier sugerem a entrada de Caetano Veloso no BBB para promover seu novo álbum. Após a sátira viralizar nas redes sociais, Boninho entra na brincadeira e aprova a entrada do cantor.

fotogaleria

O vídeo postado no perfil do 'Porta dos Fundos' ilustra Caetano Veloso e dois empresários discutindo estratégias para divulgar seu novo álbum "Meu Coco".

Cheio de ironias e sátiras, em determinado momento João Vicente diz "E se a gente bota esse cara no Big Brother? Pô, Boninho é meu irmão, resolvo isso com ele" continua "Entra no estereótipo do Babu. Você deve cozinhar alguma coisa, deve ter feito um vatapá com dona Canô".

No Instagram, Boninho se juntou aos humoristas e escreveu: "João Vicente, você manda no BBB. Caetano Veloso já está escalado!!”.

Veja o vídeo: