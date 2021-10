Jade Picon, Leo Picon e Pedro Scooby - Reprodução Internet

Jade Picon, Leo Picon e Pedro ScoobyReprodução Internet

Publicado 25/10/2021 17:21

fotogaleria

Jade Picon foi acusada de trair João Guilherme com Gui Araujo após o participante de "A Fazenda 13" dar dicas para os colegas de confinamento sobre um relacionamento proibido que teria vivido com a loira enquanto ela namorava o filho de Leonardo.

Porém, a loira está em Nazaré, em Portugal, curtindo um dia de sol com os famosos e o irmão nesta segunda-feira. "Viemos agora ver os meninos. Eles não estão surfando, estão andando de jet ski com o Scooby. Olha isso, olha o visual. O por do sol vai ser surreal. Aqui em Nazaré as ondas são bizarras, olha que lindo", disse Jade Picon através do Instagram Stories.

No sábado (23), Jade se posicionou sobre a história da traição em nota enviada para o site Hugo Gloss e garantiu que não traiu João Guilherme, mas deu a entender que ficou com Gui Araujo ao terminar o namoro.

"Quando ele sair (Gui Araujo), iremos conversar. Assim como já conversei com o João hoje. Tudo isso, potencializado pelo fato de eu ser mulher, recebi uma avalanche de ofensas e julgamentos e continuarei recebendo ao posicionar os fatos, porque pra muitos é incabível uma mulher beijar alguém assim que termina o namoro. Foi isso que aconteceu e mantivemos convívio até ele ser confinado. Espero que entendam o meu lado e repito: sou jovem, independente e solteira", escreveu Jade.