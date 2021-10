Clipe de ’A Queda’ coloca Gloria Groove no topo do Youtube - Reprodução

Clipe de ’A Queda’ coloca Gloria Groove no topo do YoutubeReprodução

Publicado 25/10/2021 15:57

Rio - Gloria Groove está, sem dúvida, em uma das melhores fases de sua carreira. A cantora conquistou a sua melhor estreia solo da carreira com a nova faixa 'A Queda'.

fotogaleria Com apenas cinco dias de seu lançamento, 'A Queda' conquistou destaque no Brasil e internacionalmente: melhor estreia no Spotify, oitava posição no TOP 10, primeiro lugar nos vídeos em alta no Brasil (por 5 dias consecutivos desde o lançamento), mais de 7 milhões de visualizações no YouTube (mais de 1 milhão de visualizações por dia), destaque no TOP 10 da Deezer, Apple e Tidal e Spotify charts de Portugal, mais de 50 mil vídeos no TikTok e quatro vezes nos trends do Twitter, durante o lançamento.

O clipe foi o vídeo brasileiro mais curtido no YouTube, na semana passada. Vários famosos interagiram com a música, entre eles Ingrid Guimaraes, Rainer Cadete, Gil do Vigor, Marília Mendonca, Deolane, Preta Gil, Bruna Marquezine, Carlinhos Maia, Lazaro Ramos, Lumena, Karol Konka, Ludmilla, Grazi Massafera, Cacau Protasio, Kleber Toledo, Mariana Xavier, Marcelo Serrado e Adriane Galisteu.

“Queria escrever uma canção sobre o quanto a sociedade pode ser cruel e sádica diante de um momento de vulnerabilidade de qualquer pessoa pública. Lembrei tantas vezes que já tinha visto Lady Gaga falando sobre isso nas eras The Fame/The Fame Monster, e pensei no quanto hoje eu entendo isso de outra forma e perspectiva. Fez todo sentido falar do ponto de vista de alguém que te convida pra assistir a própria queda, já que é isso que as pessoas buscam afinal”, explicou Gloria Groove sobre a música.

O clipe já conta com mais de 13 milhões de views.