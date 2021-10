Ana Maria Braga sofre queda em casa e bate a cabeça - Divulgação

Publicado 25/10/2021 15:55

Rio - Ana Maria Braga falou sobre seu estado de saúde através do Intagram Stories, nesta segunda-feira. "Passo bem", escreveu ela. A apresentadora, de 72 anos, sofreu uma queda em casa, em São Paulo, neste domingo. Ela está internada no Hospital Beneficência Portuguesa.

No 'Mais Você', da TV Globo, desta segunda-feira, Fabrício Battaglini e Talitha Morete deram detalhes do acidente com Ana Maria. "A Ana levou um tombo em casa, mas é importante dizer que ela está se recuperando e está bem. Ela, como sempre, fez questão de pedir pra gente dar esse recado", disse Fabrício.

"Eu já começo mandando um beijo para ela que está lá, no Hospital Beneficência Portuguesa, assistindo a gente. Ela caiu na cozinha, é aquela coisa... chão escorregadio. A cozinha é o local da casa onde mais acontecem quedas! E nesse momento ela bateu a cabeça. E com isso não se brinca. Esse é um acidente doméstico muito comum", completou Talitha Morete.