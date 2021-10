Geisy Arruda reclama da censura em redes sociais - Reprodução

Publicado 25/10/2021 18:50

Rio - A influenciadora Geisy Arruda criticou as diretrizes do Instagram nesta segunda-feira (25), durante desabafo em suas redes sociais.Em seu perfil, a modelo abriu uma caixinha de perguntas e foi questionada porque não faz mais publicidade para as marcas. "O Instagram virou uma igreja e para o meu segmento ficou difícil falar. Literalmente", explicou.