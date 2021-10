Bebê de Maria Lina com Whindersson Nunes faleceu pouco depois do nascimento - Reprodução

Bebê de Maria Lina com Whindersson Nunes faleceu pouco depois do nascimento Reprodução

Publicado 25/10/2021 17:48

Rio - Em entrevista à 'Marie Claire', Maria Lina, de 23 anos, relembrou a perda do bebê, João Miguel, que nasceu prematuro de 22 semanas e, infelizmente, não resistiu. A criança era fruto da relação dela com Windersson Nunes, que chegou ao fim em agosto.

fotogaleria

“Estávamos tentando há um mês, fomos para o México, e estava ansiosa para ver o resultado positivo. Comprei vários testes no México, todos deram negativo. No último dia de viagem, estávamos arrumando as malas e fiz o teste que tinha sobrado. Coloquei na nécessaire e terminei de fechar as coisas. Quando voltei, estava escrito ‘grávida 1-2’. Não contei para o Whindersson porque queria preparar algo especial, com uma caixinha com o teste, igual via nos filmes. Voltamos ao Brasil e esperei uma hora que ele foi para a academia – já estávamos morando juntos – e montei toda a surpresa. Ele chorou, foi especial, um dos momentos mais felizes da minha vida, com certeza.”

Sobre a perda de João, Maria desabafou: "Não existe maior dor do que colo vazio'.

À publicação, ela também contou que viveu um relacionamento abusivo quando era mais nova. “Tinha 21 anos e aluguei uma quitinete de 27 metros quadrados. Na época, estava namorando e fomos morar juntos. Mas era um relacionamento muito abusivo, nível máximo, que chegou inclusive a agressões físicas [pausa]. Não fiz B.O. em respeito à sua família e não falarei aqui seu nome, mas quando os ataques ficaram fora do controle, consegui terminar e o botei para fora de casa. Ele voltou a morar com os pais e assumi todas as contas no peito".