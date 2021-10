Influenciadora falou abertamente sobre saúde mental - Reprodução

Influenciadora falou abertamente sobre saúde mental Reprodução

Publicado 25/10/2021 15:00

Rio - Em interação com os seguidores, Duda Reis falou sobre seus cuidados com a saúde mental. Entre os questionamentos, a influenciadora respondeu sobre uso de remédios e revelou se faz acompanhamento psicológico.

fotogaleria "Eu faço e não abro mão! O tratamento psiquiátrico, apesar de ainda ser um tabu, só tem uma finalidade: Te ajudar. Não são em todos os casos que somente a terapia supre as necessidades do seu 'problema'", disse Duda.

"Às vezes é necessária uma interferência química e médica para mandar para seus neuroreceptores exatamente o que está faltando e te deixando assim. Super normal e necessário", afirmou.

A influenciadora, que enfrentou o polêmico fim de relacionamento com Nego do Borel e tem seu nome citado constantemente por Gui Araújo em 'A Fazenda 13', falou em entrevista recente sobre seu status amoroso. "No momento, prefiro estar solteira. Estou curtindo essa fase. Só tenho 20 anos e tem momentos que penso que tenho até mais, parece que tenho 30 anos de idade. Agora, estou curtindo a minha idade."