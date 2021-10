Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta do hospital

Rio - O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, de 85 anos, recebeu alta do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, na manhã desta segunda-feira. Ele foi fotografado caminhando em direção ao carro do filho, que o aguardava na porta do hospital.

Carlos Alberto estava internado desde o dia 20 de outubro por conta de uma arritmia cardíaca e passou por um cateterismo na manhã da última quinta-feira. "Ele está internado no Sírio Libanês devido a uma arritmia cardíaca leve. Por precaução, e a pedido da equipe médica, passará pelo procedimento de cateterismo. Carlos Alberto passa bem e deve voltar a gravar na próxima segunda-feira", disse a assesoria do SBT na ocasião.

Na noite de sábado, Renata Domingues, mulher do apresentador, postou alguns vídeos e falou sobre a "estadia" dele no hospital. "A nossa próxima (estadia) vai ser em Dubai", brincou.

Em março deste ano, Carlos Alberto passou por outra internação por conta da covid-19 e chegou a ficar 12 dias no Sírio Libanês.

