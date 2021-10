Luciana Gimenez embarca com o filho para Nova York

Rio - A apresentadora Luciana Gimenez embarcou no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na tarde deste domingo, rumo a Nova York, nos Estados Unidos. De acordo com a agência que fez as fotos, Luciana vai participar do evento "Brazilian Day". Ela estava acompanhada pelo filho, Lorenzo, fruto do extinto casamento com o empresário Marcelo de Carvalho. Além de Lorenzo, Luciana também é mãe de Lucas Jagger, fruto do relacionamento com o roqueiro Mick Jagger.

