Publicado 25/10/2021 14:41

Rio - Em entrevista para a série "Isso Tem Nome", do "Fantástico", Fátima Bernardes, de 59 anos, contou que sofre uma espécie de massacre por namorar, Túlio Gadêlha, de 33, devido a diferença de idade entre eles. A apresentadora do 'Encontro' confessou que disparam para ela frases "que muitas vezes são tentativas de elogio, mas que você percebe que aquilo [a aparência] é visto primeiro antes do qualquer outra coisa".

"Acho que as mulheres que têm relacionamentos com homens muito mais novos é quase um massacre mesmo. E não vejo o mesmo tipo de comportamento quando você vê um homem mais velho namorando uma mulher bem mais jovem", sinalizou Fátima.



Túlio e Fátima estão juntos há quatro anos. Nas redes sociais, eles vivem trocando declarações de amor.