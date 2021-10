De maiô branco, Larissa Manoela se refresca na praia após treinar futevôlei

Rio - A atriz Larissa Manoela, de 20 anos, fez mais uma aula de futevôlei, na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta terça-feira. Depois do treino, Larissa aproveitou para se refrescar em um dos chuveirinhos do local. De maiô branco, a atriz mostrou sua boa forma e atraiu olhares.

Recentemente, Larissa foi vista aos beijos com o ator André Luiz Frambach na praia, mas parece que o romance chegou ao fim. O ator afirmou nas redes sociais, na noite de segunda, que está solteiro. Quando foi visto em clima de romance com Larissa, em setembro deste ano, o ator afirmou que "estamos nos conhecendo, nos permitindo".

Relatar erro