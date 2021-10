André Luiz Frambach e Larissa Manoela - Reprodução/Instagram

Publicado 26/10/2021 12:05

São Paulo - Pelo visto, o romance de Larissa Manoela e André Luiz Frambach já acabou. O ator confirmou em setembro deste ano que ele a global estavam "se conhecendo melhor", mas frisou estar solteiro ao responder à pergunta de um fã no Instagram na noite da última terça-feira.

André Luiz abriu uma caixinha de perguntas no Stories e respondeu algumas curiosidades dos fãs. "Tá solteiro, namorando ou enrolado?", perguntou uma pessoa. O artista colocou para tocar a música "Conselho", do Grupo Revelação, e ainda escreveu "solteiro!!!!!" na tela, isso mesmo, com seis pontos de exclamação.

Em setembro deste ano, André Luiz Frambach confirmou que ele e Larissa Manoela estavam vivendo um affair. Os dois contracenaram juntos em "Modo Avião" e começaram o romance após um dia em que o elenco do filme se reencontrou. "Estamos nos conhecendo, nos permitindo", disse o ator na ocasião.

Larissa Manoela está solteira desde que terminou o namoro com Leo Cidade, em fevereiro. "Larissa Manoela e Leonardo Cidade não estão mais juntos. O namoro acabou, mas o carinho entre eles permanece. Larissa e Leo tomaram essa decisão nos últimos dias. Ambos entenderam que era o momento de seguir em frente, cada um por um caminho, sempre torcendo pela felicidade do outro", diz nota enviada pela assessoria da atriz na época.