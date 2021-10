Simone esclarece boatos sobre vida pessoal e carreira - Reprodução

Simone esclarece boatos sobre vida pessoal e carreira Reprodução

Publicado 26/10/2021 11:36

Rio - Simone decidiu tirar um tempo para responder perguntas dos seguidores e revelou que sente ciúmes de Simaria. A cantora falou que fica incomodada até com as roupas ousadas que a irmã usa, como o vestido decotado que a sertaneja usou no Teleton.

fotogaleria

"Tenho e fico brava com as roupas que ela usa, mas eu fico brava sozinha porque ela não deixa de usar", revelou Simone. Outra pergunta que a cantora recebeu foi se ela pensa em seguir carreira solo.

"A dupla só termina quando Deus quiser", disse Simone sem dar mais detalhes se ela pensa em ter outros projetos sem Simaria. A cantora já falou que no começo não pensava em trabalhar sem a irmã, mas incentivada pela própria dupla, começou a explorar outros caminhos por conta própria. Recentemente, Simone foi até uma das juradas do "The Masked Singer".