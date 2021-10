Maju Coutinho - reprodução da TV Globo

Publicado 26/10/2021 17:58 | Atualizado 26/10/2021 17:59

Rio - Maria Júlia Coutinho, a Maju, se despediu do 'Jornal Hoje', da TV Globo, nesta terça-feira. A jornalista, que ficou durante dois anos no jornalístico, vai apresentar o 'Fantástico' ao lado de Poliana Abritta a partir do dia 21 de novembro.

"Hoje foi meu último dia aqui no Jornal Hoje. Eu agradeço mais uma vez pela sua companhia nesses últimos dois anos. Foi muito bom estar ao seu lado na hora do almoço. A gente se vê no Fantástico, no dia 21 de novembro", disse ela.

Depois de se despedir dos telespectadores, Maju olhou uma mensagem no celular. Ao olhar para trás, viu a equipe do jornal aplaudi-la. Ela agradeceu.