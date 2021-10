Luisa Mell e Zé Neto - Reprodução

26/10/2021

Rio - Zé Neto, da dupla com Cristiano, não deixou barato a acusação feita por Luisa Mell de que estava maltratando animais, enquanto realizava romaria de Camanducaia (MG) a Aparecida (SP). O cantor entrou com uma ação contra a ativista e protetora de animais por danos morais e pede R$ 30.731,00. O processo tramita na 35ª Vara Cível de São Paulo. Além do valor, o advogado do sertanejo pede que Luisa apague o vídeo no qual fala sobre a romaria de Zé Neto.



“A despeito da cognição sumária, própria deste momento processual, há elementos que sustentam a tese defendida pelo autor no sentido de que a postagem feita pela ré - composta de um vídeo e uma legenda - divulga fato inverídico, qual seja, o de que o autor teria realizado uma viagem de 1180 km montado em um único burro para pagar promessa, quando, de acordo com os documentos que instruem a inicial, a rota entre Camanducaia e Aparecida tinha aproximadamente 141 km, foi percorrida em cinco dias, com revezamento entre os animais, os quais tiveram acompanhamento de dois médicos veterinários, que asseguraram as normas de bem-estar dos animais", escreveu o juiz Gustavo Marzagão.

O magistrado ainda reforçou que Luisa Mell é conhecida nacionalmente e que sua conta na rede social possui quase quatro milhões de seguidores, o que resulta em grande repercussão. Ele, então, pede que ela apague o vídeo em que acusa Zé Neto de maus tratos no prazo de dois dias. "Em razão desse destaque, as opiniões que emite por meio destes canais de comunicação ganham rapidamente repercussão nacional, atingindo milhões de pessoas. Para que possa ser legitimamente exercido, o direito de crítica deve recair sobre um fato verídico o que, a princípio, não ocorreu no caso em exame, porque a ré não se limitou a criticar o uso do animal pelo autor, mas lhe atribuiu fato inverídico, desbordando do seu direito e ingressando no campo do ilícito. E, a despeito da retratação que fez em postagem posterior, a primeira permanece ativa em sua conta, perpetuando os efeitos negativos à imagem do autor, cantor de projeção nacional que, desde a postagem feita pela ré, vem sendo acusado de abusar e de praticar atos de maus-tratos em animais", destacou Gustavo Marzagão.

O juiz também negou o pedido feito pelo advogado de Luisa de que o processo corresse em segredo de justiça. " Indefiro o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, porque os fatos ora em discussão são de domínio público, uma vez que ocorreram em rede social de elevado alcance e já foram visualizados por quase 3 milhões de pessoas, como o próprio autor relata na inicial".

