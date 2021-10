Luana Piovani - reprodução do instagram

Luana Piovanireprodução do instagram

Publicado 26/10/2021 16:30 | Atualizado 26/10/2021 16:34

Rio - Luana Piovani não engole nenhum tipo de desaforo. A atriz publicou uma foto no Instagram usando um vestido longo combinado com um cinto grande durante um passeio na França. Alguns internautas deixaram claro que não curtiram o look da namorada de Lucas Bitencourt. A atriz, então, soltou o verbo.

fotogaleria

"Vestido leve, cinto pesado. Alguma coisa errada não está certa", comentou uma usuária do Instagram. "Você dizendo isso", rebateu a atriz. "Adoro como você se veste, Luana, mas esse cinto largo aí, amarrado no meio desse vestido, te deu um ar de muito senhora", opinou uma mulher. "Bom, flor, não gostou, ok. A intenção era ME agradar, está tudo certo", respondeu Piovani.

Por outro lado, teve quem curtisse a combinação. "A galera dar pitaco no look dela é de fod*r! Cada um veste o que quer e o que gosta. Mas o que o povão gosta mesmo é de dar pitaco na vida alheia", escreveu um seguidor. "Sem ter direito ou dinheiro pra nem um maço de cigarro", destacou a atriz.

Em outro momento, uma pessoa comentou Piovani estava com "carinha de grávida". "Mas não estou, não", garantiu a atriz.

Ela já é mãe de Dom, de 9 anos, e os gêmeos Bem e Liz, frutos de seu casamento com Pedro Scooby.