Humorista fez piada sobre Praia Grande e recebeu críticas - Reprodução

Humorista fez piada sobre Praia Grande e recebeu críticas Reprodução

Publicado 26/10/2021 16:02 | Atualizado 26/10/2021 16:17

Rio - Mhel Marrer, integrante do elenco de 'A Praça é Nossa', do SBT, sofreu ameaças depois falar da cidade de Praia Grande em sua esquete. A humorista fez uma comparação entre a água da praia com o Rio Tietê e chamou a população da cidade do litoral de "feia".

fotogaleria

"Praia Grande é uma praia do mesmo jeito que o Rio Tietê é um rio. Já foi no passado, mas agora é só para fazer necessidades lá dentro", falou durante o programa. "Estava querendo pegar um sol, não tinha sol, choveu. Queria pegar uma onda e não peguei, tudo que eu peguei foi micose", completou a humorista.

As falas da artista irritaram os moradores da cidade que teceram críticas e fizeram a humorista compartilhar uma suposta ameaça de morte que sofreu. O episódio fez com que a prefeitura de Praia Grande divulgasse um comunicado.

"Praia Grande exige respeito! Em virtude das diversas manifestações sobre um vídeo humorístico que fala do município de modo pejorativo, a Prefeitura de Praia Grande explica que está enviando uma nota à produção do programa com um convite para uma visita à cidade", disse em nota.

Mhel Marrer rebateu à nota em twitte apagado posteriormente. "Fiz umas piadas com a Praia Grande e agora a galera de Praia Grande tá poluindo meu Instagram de tanta m**** que tô me sentindo o mar de Praia Grande."



Já no Instagram, a humorista falou sobre a ameaça de morte. "Realmente, Praia Grande melhorou muito. Agora eles avisam local e hora onde você vai levar tiro. Na minha época, era de surpresa", ironizou.