Publicado 26/10/2021 18:56 | Atualizado 26/10/2021 18:57

Rio - A beleza de Grazi Massafera supera qualquer assunto. E, nesta terça-feira, após a atriz postar uma foto nas redes sociais, todas as atenções se voltaram a ela. Sempre discreta, Grazi surpreendeu ao posar com look ousado, um mini vestido preto, deixando as pernas todas à mostra.

Nos comentários, claros, fãs se derreteram pela atriz, que também recebeu elogios de colegas famosos. "Uau", reagiu Rafa Kalimann. "Poxa vida", brincou Bruna Marquezine. David Brazil, por sua vez, resumiu a reação com um sonoro "eita" comentado na publicação.

Os seguidores da atriz não ficaram atrás e se deslumbraram pela beleza de Grazi. "Jesus amado, que mulher maravilhosa", comentou uma internauta.

Confira a publicação: