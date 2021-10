Padre Fábio de Melo e Elisa Lucinda - reprodução do instagram

Padre Fábio de Melo e Elisa Lucindareprodução do instagram

Publicado 26/10/2021 21:21

Rio - Elisa Lucinda causou o maior furor entre os internautas ao comentar uma foto do Padre Fábio de Melo, postada nesta terça-feira, no Instagram. A atriz disse não acreditar no celibato do religioso. "To te achando muito boy e sedutor. Sou contra o celibato.Com todo respeito que te tenho, não acredito no teu. E concordo", escreveu ela. Em outro momento, Elisa destacou: "Não deveria ser preciso negar a própria natureza, ser celibatário para ser um padre. Não faz sentido pra mim".

Não demorou muito para os internautas criticarem o posicionamento da jornalista. "Seu comentário mostra uma total falta de respeito, já que ele é um padre. Você está desacreditando de um juramento sagrado", comentou um. "E aonde tem escrito que qualquer padre tem que viver 24 horas de batina? O desrespeito está em você e na sua mente que te trai", afirmou outro. "Ele não está no altar celebrando uma missa, é um ser humano, tem suas escolhas e veste como quiser. O problema é de quem o julga", destacou um terceiro.