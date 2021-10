Maria Flor mostra barriga aos sete meses de gestação - Rprodu√ß√£o/Instagram

Publicado 26/10/2021 11:06

Rio - Maria Flor compartilhou usou o Instagram, na manhã desta terça-feira, para compartilhar uma foto de sua barriga no sétimo mês de gravidez. A atriz, de 38 anos, espera seu primeiro filho, fruto do casamento com o escritor Emanuel Aragão, que já é pai de Martim, de 7 anos, de outro relacionamento.

"Bom dia, pessoal. Reparem minha cara de grávida. 27 semanas", escreveu a atriz na legenda da publicação, que foi preenchida de comentários desejando saúde e sorte à família. Maria Flor ainda não revelou como a criança vai se chamar.



Recentemente, ela estreou a série "Os Ausentes", pela plataforma HBO Max, uma série investigativa que acompanha a rotina de uma agência que busca por pessoas desaparecidas. Em entrevista ao DIA, a atriz falou sobre a personagem Maria Júlia.

"É uma personagem que foi muito cativante para mim. Eu nunca tinha feito uma série de mistério, de investigação. Foi a primeira vez que eu entrei em contato com esse universo e é muito pesado mesmo. Foi muito difícil e a gente fez muitas cenas que foram tocantes pra mim. Eu realmente me envolvi naquilo porque é real. Essas coisas acontecem", disse ela.