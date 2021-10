Christopher Uckermann - Reprodução

Christopher UckermannReprodução

Publicado 26/10/2021 13:10 | Atualizado 26/10/2021 13:14

Rio - O nome do ex-RBD Christopher von Uckermann foi parar entre os mais comentados do Twitter após o mexicano seguir o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro (sem partido), nas redes sociais. Não é primeira vez que atitudes do artista geram polêmicas durante a pandemia. Recentemente, ele se posicionou contra o uso de imagem da extinta banda em campanhas de vacinação por prefeituras brasileiras.

fotogaleria

Internautas repercutiram a informação durante a manhã. "Vergonha global", escreveu uma pessoa. "O Christopher seguiu o Bolsonaro depois que o Bolsonaro disse que a vacina do covid estava desenvolvendo aids. QUE NOJO! Descanse em paz, Dieguinho", postou um fã, relembrando o personagem da novela "Rebelde". "Acordei com a notícia de que Christopher Uckermann está seguindo o Bolsonaro. Poncho expulsa ele do RBD e vem no lugar dele, está todo mundo pedindo", ironizou outro fã ao falar sobre uma possível turnê.



o christopher seguiu o bolsonaro depois que o bolsonaro disse que a vacina do covid tava desenvolvendo aids. QUE NOJO!! descanse em paz dieguinho pic.twitter.com/qQpkpgWkRp — (@vinicomentx) October 26, 2021

Acordei com a notícia que Christopher Uckermann ta seguindo o Bozo, Poncho expulsa ele do RBD e vem no lugar dele, ta todo mundo pedindo pic.twitter.com/Luv0Qb9haY — (@bellarke_32) October 26, 2021

Após seguir Bolsonaro e ser questionado por fãs, ele disse que acompanhar um político nas redes sociais não quer dizer que concorde com ele e que prefere manter uma posição neutra. "Algumas pessoas do Brasil estão perguntando se estou à favor ou contra às questões políticas (do país). Eu sempre digo que mantenho a posição de neutralidade. Seguir uma figura pública ou um presidente, não me faz estar de nenhum lado político", disse ele.