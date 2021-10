Juliette - Reprodução de internet

JulietteReprodução de internet

Publicado 26/10/2021 14:35 | Atualizado 26/10/2021 15:28

Rio - Juliette matou a curiosidade dos fãs ao revelar o que fez com o prêmio de R$1,5 milhão do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, através de um vídeo publicado no Youtube.

fotogaleria

"Comprei a casa dos meus irmãos, estou construindo a do meu pai (na Paraíba)", contou ela, que acrescentou: "Por enquanto só, mas eu quero usar todo o meu dinheiro do prêmio para ajudar a minha família, que é o que eu fui fazer lá (no programa), então está sendo feito. Daqui a pouco acaba, porque eu vou fazer tudo que tenho direito".

Queridinha do reality global, desde que saiu da casa mais vigiada do Brasil, a paraibana fechou vários contratos publicitários e lançou um EP, em setembro.