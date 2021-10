Gilberto Braga - Memória Globo

Publicado 26/10/2021 22:09 | Atualizado 27/10/2021 12:36

Rio - Morreu, aos 75 anos, o autor de novelas Gilberto Braga, nesta terça-feira. Gilberto estava internado no Hospital Copa Star, localizado no bairro de Copacabana, na Zona Sul do Rio. O autor completaria 76 anos na próxima segunda-feira, dia 1° de novembro. De acordo com a Comunicação da TV Globo, o autor foi vítima de complicações por conta de uma infecção sistêmica.

Carioca, Gilberto cursou a faculdade de Letras na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, começou a trabalhar dando aulas na Aliança Francesa e, posteriormente, atuou como crítico de teatro e cinema do jornal "O Globo". O escritor estreou na TV Globo em 1972, mas sua primeira novela foi "Corrida do Ouro", em 1974, quando dividiu a autoria com Lauro César Muniz e Janete Clair.

O autor escreveu mais de 20 novelas. Entre elas, as mais marcantes dele são: 'Vale Tudo', 'Dono do Mundo', 'Dancing Days', 'Corpo a Corpo', 'Anos Dourados' e 'Celebridade'. Com 'Paraíso Tropical', Gilberto venceu o Emmy Internacional de Melhor Telenovela em 2008.



Seu último trabalho na Globo foi Babilônia (2015). Gilberto era casado com o decorador Edgar Moura Brasil, com quem estava junto há quase 50 anos.

Famosos lamentam a morte de Gilberto Braga

Famosos como Glória Pires, Tony Ramos, Zezé Motta, Patrícia Pillar, Paolla Oliveira, entre outros, usaram as redes sociais para lamentar a morte do autor.

Claudia Abreu: "Hoje o Arpoador amanheceu mais triste. Nosso grande Gilberto se foi. Não posso imaginar o mundo da dramaturgia televisiva sem ele. Ele era único: tinha diálogos precisos, humor afiado e uma sagacidade para captar o melhor e o pior do ser humano. Tinha a capacidade de espelhar a sociedade como ninguém. Devo a ele algumas das melhores personagens que fiz na televisão. Tenho um imenso e eterno afeto por tudo o que vivemos juntos, na arte e na vida. Edgar, Rosa, Ângelo, meu beijo mais amoroso"

Camila Pitanga: "Gilberto, minha gratidão a tudo que vivi com você e através de você, com suas palavras, sua genialidade, sua escrita inconfundível. Como atriz e espectadora, tenho uma coleção de boas histórias e alegrias. Descanse"

Glória Pires: "Gratidão eterna a Gilberto Braga e sua genialidade. Descanse em paz, querido"

Renata Sorrah: "A Heleninha de Vale Tudo foi o presente mais indo que eu recebi. Perdemos um dos maiores dramaturgos da televisão. Obrigada Gilberto Braga. Meu forte abraço pra você querido"

Cassio Gabus Mendes: "Que tristeza!!! Querido Gilberto, descanse na luz e na paz!!! Muito obrigado por tudo"

Tony Ramos: "Era um homem que recebia em sua casa, com conversas inteligentes, bom bate-papo. Tive momentos lindos com ele. Muito amor pra família dele e que ele tenha um descanso. Vamos em frente e agora refletir sobre isso"

Patrícia Pillar: "Muito triste com a partida do meu querido amigo Gilberto Braga. Criador de grandes e inesquecíveis personagens que viverão pra sempre em nossos corações. Descanse em paz"

Paolla Oliveira: "Que notícia triste sua partida. O Brasil perde um pouco da magia de grandes personagens, vilãs icônicas e boas reflexões em frente à tv. Obrigada por fazer parte da minha história, Gilberto Braga! Descanse!"

José de Abreu: "Não, mais um amigo morre! Gilberto braga, mais um personagem da minha 'abreugrafia' que não vai ler. Fiz dele CORPO A CORPO, ANOS DOURADOS, O PRIMO BASÍLIO... como te amo, gênio! Deus te receba com pompas e loas! RIP"

Zezé Motta: "Querido Gilberto, você me presenteou com o papel que marcou a minha história na TV Brasileira. Graças a você pude viver a Sônia em Corpo a Corpo, personagem que é lembrada até hoje. Foi um divisor de águas. Em 1984, graças a você falamos de racismo em horário nobre. Fomos amigos, demos boas risadas, tomamos bons drinks, vivemos... A minha admiração pelo Gilberto Braga sempre foi gigante, assim como ele era. Gilberto era um gênio. Deixa um marco na história da teledramaturgia. Descanse em paz meu querido, sinto sua perda, é o Brasil e a TV mais uma vez ficando órfãos. Adeus meu amigo".

Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo: "Descanse em Paz Gilberto Braga. Meus sinceros sentimentos a família".

Marcelo Serrado: "Hoje se foi um dos grandes autores da TV e autor de vários clássicos como Vale tudo, Dancin days, Paraíso tropical, força de um desejo, Anos dourados, Anos Rebeldes. Sou muito grato a ele por me dar uma das minhas primeiras chances com Dono do Mundo aonde eu fazia Humberto, um pianista. e depois fizemos juntos Anos Rebeldes, Labirinto, Força de um desejo… enfim, uma pessoa que me abraçou e acreditou em mim!! Um beijo a Edgar! Que fique a obra de Gilberto! Uma grande perda para nossa arte!!!"

Tuca Andrada: "Obrigado, Gilberto Braga, você me deu grandes personagens e sou muito grato. Era muito fácil e prazeroso dar vida a tudo que você escrevia pois eram personagens bem acabados e escritos com paixão. Boa viagem e até um dia"

Marcelo Médici: "Mestre da teledramaturgia brasileira e mundial, quem teve a sorte de acompanhar ao vivo novelas como Dancing Days, Água Viva e Vale Tudo, entre outras, sabe da capacidade que ele tinha de absorver e retratar a contemporaneidade como poucos. Um gênio. Bravo Gilberto Braga"

