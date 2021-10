Simaria faz sucesso com fãs em inauguração de loja

Rio - A cantora Simaria, da dupla com Simone, participou da inauguração de uma loja de sapatos em São Paulo, na tarde desta terça-feira. Com um modelito bem decotado, Simaria atraiu todos os olhares e parou a Avenida Paulista. Os fãs se aglomeraram no local para tirar fotos com a cantora, que posou com seus admiradores.

