João Guilherme e Duda Reis - Reprodução

João Guilherme e Duda ReisReprodução

Publicado 27/10/2021 11:10 | Atualizado 27/10/2021 11:15

Rio - Duda Reis usou o Instagram para compartilhar foto ousada nesta terça-feira e recebeu um comentário que chamou atenção dos seguidores, o de João Guilherme. Isso porque recentemente o cantor revelou que vive uma amizade colorida com a influenciadora após serem apontados como affair.

fotogaleria

Na foto, que Duda aparece de sutiã, com barriga de fora e aparentemente sem calcinha. "On fire" ('em chamas', em tradução literal do inglês), legendou Duda. "Eu amei", respondeu João na legenda da publicação, levando os fãs ao delírio.

"Eu shippo", escreveu uma seguidora. "Eu apoio esses dois juntos", disse mais um. "Quem tem limite é cartão. O menino tá solto", brincou outro fã.

'Amigos que se beijam'

Após o fim do relacionamento de João Guilherme e Jade Picon e de Duda Reis e Bruno Rudge, os atores estão vivendo um "amizade colorida". Segundo João Guilherme, que é filho do cantor Leonardo, ele e Duda são "amigos que se beijam".

Em entrevista ao canal do youtuber Matheus Mazzafera, o ator contou que "não está rolando nada demais" e que eles ficaram mais umas duas vezes. A "confissão" veio após os dois serem flagrados juntos aos beijos em uma boate de São Paulo.