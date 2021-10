Ator falou sobre relacionamento com Duda Reis - Reprodução

Ator falou sobre relacionamento com Duda Reis Reprodução

Publicado 18/10/2021 19:02

Rio - Em entrevista para a revista Quem, João Guilherme, filho do cantor Leonardo, falou sobre sua relação com Duda Reis. O ator revelou que vive uma "amizade colorida" com a influenciadora.

fotogaleria

"Sempre fui o cara da galera, do evento, de música. Sempre fui, desde que comecei a sair com 14 anos. Agora, rolou lá. A Duda é uma amiga nossa. A gente se conhece e tals e aí ficamos. Foi muito feliz essa terça-feira”, afirmou.

O ex-namorado de Larissa Manoela e Jade Picon falou sobre os questionamentos sobre sua sexualidade e acredita que os comentários surgiram devido ao seu estilo. "Se é o bagulho de pintar as unhas, no fashion, a gente desconstrói muito. Existem alguns questionamentos educados, outros não educados, super desinformados, desrespeitosos e pessoas com curiosidade. A curiosidade não é que eu mantenho segredo. Já falei que sou hétero. É que as pessoas cismam que não. Na real, as pessoas não estão acostumadas a ver pessoas desconstruídas, principalmente se divulgando assim."

“A coisa é não ligar para isso. Você precisa estar certo e seguro de você. Eu sei que estou certo. Sei o que eu faço é o inteligente, o correto. E na real, as pessoas têm que se vestir e estar da maneira que querem e isso não tem nada a ver com sexualidade”, finalizou.