Publicado 18/10/2021 18:33

Rio - Aos 37 anos de idade e pai de Bella, fruto de seu relacionamento com Débora Nascimento, José Loreto teve suas escolhas questionadas após uma postagem nas redes sociais onde aparece com as unhas pintadas de preto. Nos comentários da publicação, milhares de comentários - muitos deles ofensivos - foram surgindo.

"Eu sou do tempo que assistia filme do Rambo...", debochou um seguidor. "Sou fã há muito tempo, mas está difícil, agora sou fã do cara e ele me aparece uma porr* dessa, trem feio", questionou outro internauta.

Mas houve também quem defendesse Loreto. Os fãs do ator, por sinal, saíram em defesa de sua liberdade de escolha. "Como amo ver sua liberdade de expressão tão transparente e pura ...és um exemplo de ser", disse uma seguidora nos comentários da publicação.

Há quatro dias, por sinal, Zé já havia anunciado que começou a usar esmaltes e explicou a motivação em uma postagem. "Antes da minha filha nascer, compus uma música pra ela que já começa assim: “Não é Cinderela, é a super Bella”… Minha filhota está com 3 anos e meio e AMA princesas! Eu não pinto as unhas para entrar no mundo encantado das princesas que ela tanto admira. Eu pinto pq eu acho que fico lindão e para mostrar pra ela que os príncipes tb pintam unhas, se enfeitam, usam saias, amam rosa, dançam ballet e o que quiserem. Semeando a igualdade, ela vai deixando de achar que isso é coisa de menina e aquilo é coisa de menino. Construir desconstruindo, sempre no caminho do amor!!", escreveu.

