Klebber Toledo e Camila QueirozDivulgação/Netflix

Publicado 18/10/2021 17:14 | Atualizado 18/10/2021 17:24

Rio - Klebber Toledo usou suas redes sociais, neste domingo (17), para agradecer os fãs pelo sucesso de "Casamento às Cegas Brasil". Apresentado pelo ator e sua esposa, Camila Queiroz, o reality show original da Netflix se manteve entre as 10 produções mais assistidas da plataforma no Brasil desde sua estreia, no último dia 6.

"Quero agradecer todos que estão curtindo 'Casamento às Cegas'!!! Estou adorando todas as mensagens de vocês, todas as marcações, estamos bombando graças a vocês. Obrigado, estamos no top 10 desde que estreamos. Beijos, em breve teremos mais episódios", prometeu o artista em publicação no Instagram. Os capítulos finais do reality show serão disponibilizados pela Netflix nesta quarta-feira, dia 20.

A versão brasileira de "Casamento às Cegas" reuniu dezesseis mulheres e dezesseis homens no reality que tem como objetivo formar casais em um experimento único. Na atração, os participantes interagem com o sexo oposto dentro de cabines e ficam noivos antes de conhecer o pretendente cara a cara.