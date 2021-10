Noivo de Sthe Matos, Victor Igoh aproveitou show na Bahia - Reprodução/Instagram

Publicado 18/10/2021 16:57

Rio - Enquanto Sthefane Matos está confinada em "A Fazenda 13" em busca do prêmio milionário do reality rural, o noivo da influenciadora baiana, Victor Igoh, resolveu curtir um show da banda Parangolé, neste domingo (17), em Salvador (BA).



Segundo Victor Igoh, ele estava precisando "cair na bagaceira". A festa durou até a madrugada de segunda-feira (18) e, pelos Sotries do Instagram, o noivo de Sthe se mostrou bastante disposto. "Que saudade dessa energia", escreveu em um vídeo onde aparece rebolando.

Depois, Victor dançou com outras pessoas e foi até o camarim do vocalista Tony Salles, marido de Scheila Carvalho. "Estava precisando cair na bagaceira um pouco, viu. Fui", completou.

Na tarde desta segunda-feira (18), o noivo de Sthe surgiu misterioso nas redes sociais. "Seja mais paciente, controle a ansiedade. Deus vai te surpreender com a resposta daquilo que você tanto pede a ele", escreveu.

Sthe Matos e Victor Igoh estão juntos há quase dois anos e ficaram noivos em agosto de 2021. Após Sthe dormir com Dynho Alves na mesma cama, em "A Fazenda", Vuctor usou as redes sociais para postar um textão. "“Quem disse que seria fácil? Quem disse que não causaria desconforto? É, eu já sabia que qualquer desafio novo, teríamos que nos esforçar mais para fazer com que as coisas continuassem dando certo. Mal nenhum irá se sobressair daquilo que tem as mãos de Deus, isso é o que eu acredito”, disse na época.