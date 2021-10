Cauã Reymond - reprodução de vídeo

Publicado 18/10/2021 14:27

Rio - Cauã Reymond passou por um grande susto nas Ilhas Maldivas, no último domingo. Através do Instagram Stories, o ator disse que foi arrastado pela correnteza enquanto surfava e que o barco em que estava quase virou.

"A gente passou por uma situação muito delicada e se não fosse a Anne, nossa guia, eu não sei o que teria acontecido com a gente. Entramos no mar com muita correnteza, muito vento, a gente estava tentando surfar em frente a uma ilha, o grupo todo de mais ou menos oito pessoas acabou se dispersando por causa da correnteza", começou Cauã.

O ator disse que a ajuda da guia turística Anne foi de grande valia. "Ela entrou no mar, conseguiu juntar o grupo e depois de uma conversa a gente decidiu que era melhor ir em direção à bancada de coral vivo porque a correnteza estava levando a gente para dentro do oceano", relatou ele, que continuou: "O barco que nos levou quase virou, então se não fosse a Anne, que depois de levar todo mundo para a ilha ainda voltou para salvar dois surfistas, ela teve voz de comando, foi muito corajosa".

Cauã está no local com a esposa, Mariana Goldfarb. Os dois têm compartilhado momentos da viagem através das redes sociais.