Celebridades

Deolane Bezerra diz que perdoou dívida de R$ 500 mil de MC Kevin e da sogra

Advogada afirmou também que fica chateada com as pessoas que pensam que seu dinheiro é herança do funkeiro, que morreu em maio após cair da varanda de um hotel

Publicado 18/10/2021 10:16 | Atualizado há 3 horas