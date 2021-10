MC Kevin e Deolane Bezerra - Reprodução Internet

Publicado 18/10/2021 10:16 | Atualizado 18/10/2021 10:23

São Paulo - Deolane Bezerra impressiona os seguidores com uma vida de luxo e ostentação, como quando gastou uma fortuna em loja de roupas. Muitos acreditam que essa fortuna foi deixada por MC Kevin, com quem era casada e que morreu em maio deste ano ao cair da varanda de um hotel , mas a advogada diz se chatear com quem pensa isso. Ela afirma que já era rica antes do casamento e fala que até emprestou dinheiro ao funkeiro e à mãe dele, Valquíria Nascimento.