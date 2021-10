Gil do Vigor revela dificuldade para lavar suas roupas e reclama de colegas - Reprodução/Instagram

Publicado 17/10/2021 12:40

Rio - Gil do Vigor mostrou que a vida de estudante nos Estados Unidos não é fácil. O ex-brother usou suas redes sociais, neste sábado (16), para desabafar sobre uma situação desconfortável que enfrenta com os colegas da Universidade de Davis, na Califórnia. O pernambucano falou sobre o hábito que norte-americanos têm de lavar as roupas fora de casa, mas contou que muitos alunos esquecem suas roupas na lavanderia.

"O povo vai e deixa as roupas lá. O que eu fiz? Eu tirei as coisas, deixei lá fora e eles que lutem. Eu tenho certeza que nunca vão esquecer", declarou nos Stories do Instagram, revelando sua estratégia para lavar suas roupas. Gilberto Nogueira ainda conta que cronometrou o tempo exato para voltar à lavanderia para buscar suas roupas e, assim, liberar as máquinas de lavar e secar disponíveis para os estudantes.

"Estou querendo lavar minhas roupas desde segunda-feira. Hoje é sábado. O povo daqui tem que entender que não é casa da mãe Joana", desabafou o ex-participante do "BBB21". Pouco tempo depois, Gil foi buscar suas roupas e mostrou que seu método deu certo: "Está vendo? Tudo funcionando direitinho. Todo mundo organizadinho".

"Quando vê a roupa para fora, vem pegar. Tem que ensinar para as crianças", alfinetou o influenciador. Em outro momento, o ex-BBB ainda voltou aos Stories para reclamar de vizinhos barulhentos: "Eu quero estudar e o povo quer fazer farra à essa hora. Olha só, meu olho vermelho de tanto sono... Eu aqui focado, tentando estudar, tentando entender as coisas, e o povo lá fazendo farra, cachorrando. [Estão] gritando aqui os vizinhos... Toda semana isso, gente, é luta viu... Tô revoltado", desabafou.