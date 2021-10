Ex-marido de Andressa Urach avisa que modelo não trabalhará em boate - Reprodução

Publicado 17/10/2021 08:47 | Atualizado 17/10/2021 10:00

Rio - Após polêmicas recentes, Andressa Urach revelou, neste sábado (16), que voltou a frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus com seu marido, Tiago Lopes. A ex-participante de "A Fazenda", que reatou o casamento recentemente, contou que se batizou junto com seu companheiro e explicou o motivo de retornar às reuniões da denominação liderada pelo Bispo Edir Macedo.

"Ontem foi um dia muito especial, pois eu e meu esposo nos batizamos. Quero deixar claro que não concordo com a fogueira santa e também não gosto de algumas pessoas que lideram a Universal, mas como sei que o Bispo Guaracy e a dona Thais são pessoas de Deus, vou voltar a frequentar as reuniões do bispo, acompanhada do meu esposo", afirmou a modelo em texto publicado nos Stories do Instagram.

A vice-Miss Bumbum declarou sua admiração pelo bispo e afirmou que só voltou para a Universal por causa do clérigo. "Estou sim trabalhando o perdão porque preciso do perdão de Deus. Sou falha, reconheço meus pecados, meu erros e sou o que sou. Reconheço que preciso muito de Jesus, principalmente para dar certo o meu casamento e a minha família", continuou ela que havia se separado do esposo e chegou a anunciar seu retorno à prostituição, estando grávida de quatro meses

"Agradeço as orações e de quem torce por nós. Fiquei muito feliz com a misericórdia de Deus comigo, ainda bem que deu tempo de me arrepender, me batizar e recomeçar do zero de novo. Obrigada, amor por lutar por nós!", finalizou Andressa, marcando o marido na publicação.