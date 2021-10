Dayane Mello revela que Aline Mineiro 'dorme sem calcinha' - Reprodução/Instagram

Publicado 16/10/2021 08:39 | Atualizado 16/10/2021 09:17

Rio - Dayane Mello e Aline Mineiro não fazem questão de esconder a intimidade que entre as peoas em "A Fazenda 13". Na madrugada deste sábado (16), a ex-participante do "Gran Fratello" surpreendeu os colegas de confinamento ao fazer uma revelação inusitada.

Os peões se preparavam para dormir quando Aline surgiu vestindo nada mais que uma toalha após tomar banho. A ex-panicat procurava suas roupas no baú quando Dayane reparou na amiga e disparou: "Oh, meu Deus, ela está nuda. Ela vai dormir sem calcinha como todas as noites!"

A revelação da fazendeira da semana deixou os participantes do reality rural ainda mais agitados do que já estavam após a festa deste fim de semana."Meu Deus, o Brasil está vendo", lembrou Sthe Matos. "Aí, meu Deus, esse povo não tem limites", completou Mileide Mihaile. Em seguida, Aline pegou suas roupas e foi se trocar fora do quarto.