Joelma é entrevistada por Leda Naglereprodução de vídeo

Publicado 15/10/2021 19:59

Rio - Em entrevista ao canal de Leda Nagle, no Youtube, Joelma relembrou o fim conturbado do seu casamento com Ximbinha, em 2015. Durante o bate-papo com a jornalista, a cantora reafirmou que a separação aconteceu após uma traição do guitarrista e também devido a violência que sofreu.

"Foi um momento muito difícil, onde eu não aguentava mais carregar aquele fardo. Eu aguentei até o último segundo por causa dos meus filhos, por um trabalho todo que eu construí, porque 90% de tudo era eu que fazia", disse ela, se referindo à banda Calypso. "Teve traição, teve violência, teve tudo, e você tem que tomar uma decisão. Eu precisava sair daquela situação para ontem, porque eu não ia suportar", continuou.

Sobre a agressão, Leda quis saber se o músico chegou às vias de fato: "Não chegou ao ponto. Foi aí que eu decidi me separar de vez: quando teve uma briga que meu filho se meteu, e isso foi a gota d'água. Você não pode deixar isso te levar para o fundo do poço".



Joelma e Ximbinha não se falam desde essa época e decidiram seguir carreira solo. O cantor atualmente é casado com Karen Kethlen, apontada como pivô da separação deles, e mora na casa onde viveu com a cantora no Pará.

Confira o vídeo: