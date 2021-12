Kelly Key - Reprodução do Instagram

Publicado 15/12/2021 18:25

Rio - Kelly Key, 38 anos, falou sobre um assunto sério em seu Instagram, nesta quarta-feira (15). A cantora aproveitou o mês do "dezembro laranja" e fez um alerta sobre a doença. Recuperada a doença, ela compartilhou como sua experiência quando foi diagnosticada com câncer e destacou sobre os cuidados para prevenção.

"Dezembro Laranja é uma campanha de conscientização sobre o câncer de pele. Eu que já tive, venho aqui trazer informações. Você sabia que o câncer de pele é uma doença muito comum, atinge quase 200 mil pessoas por ano no Brasil?", iniciou ela.

"Alguns fatores de risco são: histórico familiar de câncer de pele; exposição solar sem fotoproteção (uso de protetor solar); episódios de queimaduras solares; pessoas com peles muito claras; múltiplas pintas; imunossupressão (enfraquecimento ou supressão do sistema de defesa do corpo, o sistema imune). Proteja sua pele e, qualquer sinal de alerta, procure seu(sua) médico(a)!", completou Kelly Key.