Publicado 17/12/2021 08:51

Rio - Confinado há três meses dentro de "A Fazenda 13", Bil Araújo só soube da morte da cantora Marília Mendonça após sair do reality rural. O modelo, que já trabalhou para artista como segurança, usou as redes sociais, na madrugada desta sexta-feira, para lamentar o ocorrido. Marília faleceu em acidente aéreo no dia 5 de novembro.

"Triste estou. Que aperto no coração, minha patroa", escreveu ele ao compartilhar um vídeo postado por Marília quando ele entrou no "Big Brother Brasil 21". No registro, a cantora comentou sobre o nome e apelido do ex-funcionário com muito bom humor. "Tô muito magoada porque não sabia que o nome dele é Arcrebiano. Chamava ele de Bil, por mais que eu ache sem sentido esse apelido. Poderia ser Crébi... mais autêntico", brincou a sertaneja.

