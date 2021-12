Tiago Abravanel e o marido, Fernando Poli - Ag. News

Tiago Abravanel e o marido, Fernando PoliAg. News

Publicado 17/12/2021 08:26 | Atualizado 17/12/2021 08:28

Rio - A "Farofa da Gkay" acabou na semana passada, mas segue rendendo babados sobre os famosos. A fofoca da vez é que o ator Tiago Abravanel e o marido, Fernando Poli, teriam protagonizado pegação a três. protagonizaram uma pegação a três. Quem fez a revelação foi a influenciadora Gkay, dona da festa que durou três dias.

Em entrevista ao programa do youtuber Matheus Mazzafera, ela falou sobre a intimidade do casal. "Você ficou sabendo de algum casal que ficou com outras pessoas junto?", questionou o apresentador. Sem titubear, Gkay respondeu que sabia e deu nomes. "O Tiago Abravanel e o marido. Eles ficaram com muita gente", disse ela sobre Tiago e Fernando, que estão em um relacionamento desde 2015.

