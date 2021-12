Jornalista virou tema de festa infantil - Reprodução

Publicado 16/12/2021 18:45

Rio - César Tralli fez um agradecimento especial nesta quinta-feira (16) em seu Instagram. O jornalista virou tema da festa de aniversário de João Pedro, de 13 anos, e mandou um recado em retribuição à homenagem do menino.

"Fala aí, João Pedro! César Tralli aqui! Obrigado pela homenagem! Fiquei muito feliz, muito comovido, muito emocionado. Te agradeço do fundo do meu coração, com toda a minha humildade. Prometo que vou continuar me esforçando sempre para ser motivo de orgulho para você", disse.

E completou. "Você também é um motivo de orgulho para mim, porque me motiva, me faz querer fazer melhor o meu trabalho, com mais responsabilidade, com mais dedicação, com mais amor. Um beijo em seu coração. Deus te abençoe. Feliz aniversário, Feliz Natal, tudo de bom para você!"