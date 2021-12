Juliette presenteou a influenciadora Bota Pó com vestido que usou na gravação do prêmio 'Melhores do Ano' - Reprodução/Instagram

Publicado 16/12/2021 17:52

Rio - Após deslumbrar o público com seu look para a gravação do prêmio "Melhores do Ano" , Juliette Freire tomou uma atitude inusitada, nesta quinta-feira (16). A influenciadora Alexia Brito, mais conhecida como Bota Pó, contou em seus Stories do Instagram que receberá o vestido usado pela campeã do "BBB21", após enviar um recado divertido para a paraibana nas redes sociais.

Tudo começou quando Bota Pó publicou um vídeo, na tarde desta quarta-feira, em que mostra a mensagem de áudio que mandou para Juliette. Na gravação, a adolescente brinca que a advogada teria pegado seu vestido emprestado para usar na gravação do prêmio que vai ao ar no "Domingão" no dia 2 de janeiro.

Não demorou muito para que a ex-sister notasse a mensagem recebida e oferecesse o vestido de presente para Bota Pó. Depois de explicar que o par de saltos que usou não era seu, Juliette foi direta: "[O vestido] é seu então. Manda o endereço", respondeu. Em seguida, Alexia relatou toda a conversa em seus Stories e aproveitou para agradecer a paraibana pelo presente.