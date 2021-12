Luana Piovani pegou piolho do filho, Bem - Reprodução/Instagram

Publicado 16/12/2021 15:11

Rio - Luana Piovani disse que precisou lidar com outra infestação de piolho nos filhos após retornar de uma viagem com o primogênito, Bem. A atriz descobriu que também está com lêndeas nos fios e aproveitou para alfinetar o pai de seus filhos, Pedro Scooby.

"Vou fazer esse pequeno desabafo. Vocês sabem que tem negócio de piolho aqui em Portugal. É um inferno, não me perguntem o porquê. Não tenho a menor ideia. Nas duas primeiras vezes em que meus filhos pegaram piolho, eu não sabia de clínica nenhuma. Eu tentava tirar na unha. Quase morri, quase matei as crianças, todo mundo chorando. É muito difícil conseguir enxergar lêndeas em todos os fios de cabelo, principalmente porque eles tem o cabelo pouco mais puxado para o claro. Se fica uma lêndea, é um piolhinho que nasce. Quando você notar que a criança está coçando a cabeça de novo, os outros três já estão com piolho", relato.

Luana falou sobre uma clínica especializada na remoção de piolhos. "Aqui ela tem uma luz ninja branca, vai abrindo o couro cabeludo. Tem um pente fino grudado, que não fica uma lêndea, e um aspirador que ela gruda na cabeça para tirar."

"Realmente é difícil conseguir zerar. Se você tiver um filho, é fácil. Agora, os três é muito difícil conseguir zerar", afirmou. "Eu fui para Nova York com o Bem e ele não voltou no retorno. Eu estava agoniada com isso. Liz e o Dom voltaram, o Bem, não. E eu estava dormindo com o Bem todos os dias. Não preciso nem dizer que ela deu uma chapada aqui em minha cabeça e saíram lêndeas, tá? Ou seja, Nova York e o Bemzucão me deram essa pequena herança", brincou.

A atriz revelou que as crianças se livraram das lêndeas, mas não sem provocar o pai das crianças. "Já está tudo lindo e maravilhoso. Zerado. Pouquinhas lêndeas, e tal. Mas está achando que é mole? Tem três filhos, bota os três de piolho. Mas agora está zerado, se Deus quiser ninguém mais vai me devolver filho com piolho", finalizou.