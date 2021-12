Maurílio, da dupla com Luiza - reprodução do instagram

Publicado 16/12/2021 13:50 | Atualizado 16/12/2021 13:55

Rio - O sertanejo Maurílio, que sofreu uma série de paradas cardíacas na última quarta-feira, segue internado em estado grave na UTI do Hospital Jardim América, em Goiânia. Famoso por sua dupla com Luiza, o cantor de 28 anos chegou à unidade de saúde com dificuldades para respirar e fortes dores no peito. No momento do atendimento, Maurílio ainda precisou ser reanimado.

"O Hospital Jardim América informa que o sr. Maurílio Delmont Ribeiro segue internado na UTI da unidade, em estado grave. Segue aos cuidados de uma equipe multidisciplinar com diversos especialistas. Por se tratar de um quadro dinâmico, serão realizados novos exames ao longo do dia para ajuste do planejamento terapêutico", diz a nota divulgada pela equipe médica na tarde desta quinta.