Clínica do ex-BBB e cirurgião plástico Marcos Harter é pichada com acusação de traição - Reprodução

Clínica do ex-BBB e cirurgião plástico Marcos Harter é pichada com acusação de traiçãoReprodução

Publicado 16/12/2021 11:07

Rio - O ex-BBB e cirurgião plástico Marcos Harter contou no Instagram, nesta quarta-feira, que o muro de sua clínica, em Sorriso, no Mato Grosso, foi pichado com uma frase que o acusa de ter se relacionado com uma mulher casada. "Marcos Harter comeu a mulher do JK", diz a pichação.

fotogaleria

O médico avisou que sua equipe está "adotando as medidas legais e solicitando a apuração das autoridades". "Na data de hoje, 14/12/2021, infelizmente, fui mais uma vítima do vandalismo. Minha clínica foi violentamente atingida através de pichações na fachada do muro. Estamos adotando as medidas legais e solicitando a apuração das autoridades competentes. A situação não passará impune", escreveu Marcos na legenda da foto em que exibe a fachada pichada. Marcos Harter, no entanto, ainda não se pronunciou sobre a veracidade do boato.

Marcos Harter ficou conhecido por participar do "Big Brother Brasil". Em sua edição, ele se envolveu com Emily Araújo e foi expulso do programa após intimidar a então parceira. Emily acabou ganhando o prêmio de R$ 1,5 milhão e o romance não vingou fora do reality show. Depois do "BBB", Marcos também participou de "A Fazenda".