Maisa e o namorado, Nicholasreprodução do instagram

Publicado 15/12/2021 21:14

Rio - Maisa Silva está solteira! A apresentadora revelou através do Twitter, nesta quarta-feira, que seu namoro com Nicholas Arashiro chegou ao fim após quatro anos. Ela deixou claro que o término foi amigável e sem mágoas.

"Em respeito a todos que sempre demonstraram muito carinho por nós, venho dizer que eu e o Nick não estamos mais namorando. Ele foi meu primeiro grande amor e eu o dele, vivemos 4 lindos anos juntos de muito aprendizado, risadas, sonhos realizados e lealdade. Mas decidimos há uns dias, que o melhor seria cada um seguir o seu caminho. Terminamos sem mágoas e brigas, portanto, especulações são desnecessárias", disse ela. "Em respeito a todos que sempre demonstraram muito carinho por nós, venho dizer que eu e o Nick não estamos mais namorando. Ele foi meu primeiro grande amor e eu o dele, vivemos 4 lindos anos juntos de muito aprendizado, risadas, sonhos realizados e lealdade. Mas decidimos há uns dias, que o melhor seria cada um seguir o seu caminho. Terminamos sem mágoas e brigas, portanto, especulações são desnecessárias", disse ela.

De acordo com Maisa, os dois continuam amigos. "Nossa amizade prevalece e peço que levem em consideração o fato do Nicholas não ser uma pessoa pública, querer evitar superexposição e ter sua privacidade respeitada. Eu também não darei entrevistas sobre o assunto. Agradecemos e contamos com a compreensão e a empatia de todos", completou.

A apresentadora ainda compartilhou a reação de um internauta sobre o fim de seu namoro. "Como assim a Maisa não vai casar com esse garoto?",perguntou um fã. Maisa respondeu: "Gente, mas o amanhã a Deus pertence. Minha mãe e meu pai tão casados há 21 anos. Namoraram na adolescência, terminaram e depois se encontraram de novo, casaram e formaram uma linda família! Tá tudo bem".