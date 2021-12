Casal espera o primeiro filho - Reprodução/Instagram

Casal espera o primeiro filho Reprodução/Instagram

Publicado 15/12/2021 18:28

Rio - Casal formado após o fim das gravações de 'Casamento às Cegas Brasil', Nanda Terra e Mackdavid Alves anunciaram que aguardam a chegada do primeiro filho. O anúncio veio através de uma foto dos futuros papais com o cachorro de Nanda, Tobias, publicada no perfil da Netflix Brasil.

"A @nandaterrafortes e o @mackdavid estão esperando o primeiro bebê do Casamento às Cegas: Brasil. A madrinha aqui já ama", festejou. Camila Queiroz, apresentadora do reality comemorou a notícia. "Eu não via a horaaaa desse anúncio", disse.

Em 'Casamento às Cegas', Nanda ficou dividida entre Thiago Rocha e Mackdavid Alves, mas acabou aceitando o pedido de casamento do primeiro. Mesmo com os comentários machistas feitos pelo paraquedista durante a convivência, os dois subiram ao altar.

No reencontro dos participantes foi revelado que a relação não durou muito e o público foi surpreendido com a notícia de que Nanda Terra e Mackdavid estavam juntos. O rapaz ainda pediu a namorada em casamento no fim do episódio especial.