Mirella reage à entrevista de Dynho e Sthe - Reprodução/Instagram

Mirella reage à entrevista de Dynho e StheReprodução/Instagram

Publicado 15/12/2021 16:53

Rio - Dynho Alves e Sthefane Matos participaram da 'Cabine de Descompressão' na tarde desta quarta-feira (15) e quem ficou de olho nas explicações do dançarino foi sua ex-esposa, MC Mirella. A cantora reagiu a entrevista com os eliminados de 'A Fazenda' e ironizou as justificativas dos ex-peões.

fotogaleria

A cantora explicou que resolveu assistir a entrevista após saber que Dynho teria mentido em suas falas e ameaçou ir até o hotel, em Itapecerica da Serra. "Vou até a p*rra do hotel e quebro tudo, falo seríssimo, odeio mentira. Eu odeio mentira, se for para ficar falando a verdade, eu falo as poucas, sou 'pocas ideia', pego o carro agora e vou arrebentar todo aquele hotel", iniciou.

"Estão juntos no quarto, então já devem ter transado tem umas horas, né? O mais bonito é isso, ficar junto mesmo e falar que se apaixonou. Porque ficar pagando é demais, né?", disse. "Só quero saber se ele não abriu a boca para me defender de nada. Sério que aquela menina falou que eu quero hype (marketing)? Que ridícula, muito sem noção e sem consideração", completou.

Mirella questionou a falta de empatia de Sthe com outra mulher, já que a influenciadora sofreu uma traição em outro relacionamento. "E ainda é mulher, mãe, sabe de todas as coisas. E ainda trata outra mulher assim, sendo que ela já passou por isso. Está vendo como as pessoas são? Elas não têm empatia… Ela passa pela mesma coisa e quando é na vez dela, ela tem zero empatia. Por isso que eu falo, o tempo é a resposta para tudo."